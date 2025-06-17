Обошлось представлением: прокуратура отреагировала на обрушившуюся бетонную плиту в аварийном доме

До нынешнего инцидента дом также не раз попадал в негативные информационные сводки. Он был признан аварийным в ноябре 2023 года. Причем, как акцентирует внимание прокуратура, в акте обследования было указано, что физический износ здания превышает 70%, что может привести к его внезапному обрушению. Суд обязал мэрию разрушающуюся многоэтажку срочно расселить, однако исполнение решения суда затянулось, и в доме по-прежнему продолжают жить люди.