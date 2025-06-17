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Обошлось представлением: прокуратура отреагировала на обрушившуюся бетонную плиту в аварийном доме

Мэрия Омска получила представление за рухнувшую в аварийном доме плиту.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области отреагировала на ЧП, случившееся в аварийном жилом доме по улице Энергетиков, 29А. За то, что не были предприняты меры к обеспечению безопасности жильцов, мэрия Омска получила от надзорного органа представление.

Напомним, о ЧП, которое вполне могло закончиться трагедией, стало известно сегодня. Одна из бетонных ступеней на лестнице обрушилась прямо под ногами проходящей там женщины.

До нынешнего инцидента дом также не раз попадал в негативные информационные сводки. Он был признан аварийным в ноябре 2023 года. Причем, как акцентирует внимание прокуратура, в акте обследования было указано, что физический износ здания превышает 70%, что может привести к его внезапному обрушению. Суд обязал мэрию разрушающуюся многоэтажку срочно расселить, однако исполнение решения суда затянулось, и в доме по-прежнему продолжают жить люди.

К настоящему моменту администрация города Омска изъяла земельный участок и жилые помещения, находящиеся в доме. Сейчас департамент жилищной политики рассчитывает рыночную стоимость квартир для начисления компенсационных выплат гражданам.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре, ранее на пока неустановленных чиновников было заведено уголовное дело по статье «халатность» — за то, что дом не был расселен вовремя.