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На водохранилище в Башкирии ограничили допустимое количество моторных лодок

Как сообщается в официальном телеграм-канале парка, решение вызвано необходимостью снижения рекреационной нагрузки на водоем.

Источник: Башинформ

Это должно способствовать сохранению биологического разнообразия. Время действия разрешения на лодки должно совпадать с периодом, на который выдано разрешение на посещение национального парка. Разрешения можно оформить онлайн и в визит-центре парка в селе Нугуш. Разрешения на моторные суда выдаются бесплатно (необходимы документы на судно и разрешение на посещение парка).