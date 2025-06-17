На водохранилище в Башкирии ограничили допустимое количество моторных лодок

Это должно способствовать сохранению биологического разнообразия. Время действия разрешения на лодки должно совпадать с периодом, на который выдано разрешение на посещение национального парка. Разрешения можно оформить онлайн и в визит-центре парка в селе Нугуш. Разрешения на моторные суда выдаются бесплатно (необходимы документы на судно и разрешение на посещение парка).