Выявлены когнитивные механизмы биполярного расстройства

Проведенные учеными наблюдения показали, что люди с биполярным расстройством в среднем набирали меньше очков в данной игре, что было связано с тем, что они ошибочно считали игровую среду более изменчивой, чем она была на самом деле. Подобные представления были характерны, в том числе и для пациентов, находящихся в стадии ремиссии и не страдающих от типичных симптомов биполярного расстройства.