В Беларуси 71 корова погибла, а мужчина выжил от удара молнии. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«В начале мая в Петриковском районе разряд молнии убил 71 корову», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что животновод, который находился неподалеку, остался жив. Отмечается, что мужчина следил за стадом коров, находящихся на свободном выпасе неподалеку от фермы одного из сельхозпредприятий. В момент грозы он спрятался в деревянном вагончике, который стоял на поле.
«В какой-то момент животновод решил проверить, на месте ли скот. Удар молнией нарушил планы. Мужчина потерял сознание. Очнулся, когда дождь закончился», — отметили в ГКСЭ.
Сообщается, что белорус был доставлен в больницу с жалобами на слабость, озноб, ломоту в суставах и мышечные боли в конечностях. Врачи зафиксировали у пострадавшего фигуры Лихтенберга, а также нарушение ритма сердца. В больнице он провел восемь дней.
Специалисты межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области подтвердили, что животновод получил электротравму. Она проявилась фигурами Лихтенберга (молнии) на передней поверхности грудной клетки и электрическим поражением миокарда.
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