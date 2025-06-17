В Беларуси 71 корова погибла, а мужчина выжил от удара молнии

В ведомстве отметили, что животновод, который находился неподалеку, остался жив. Отмечается, что мужчина следил за стадом коров, находящихся на свободном выпасе неподалеку от фермы одного из сельхозпредприятий. В момент грозы он спрятался в деревянном вагончике, который стоял на поле.