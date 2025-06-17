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Участница шоу «Беременна в 16» из Перми родила второго ребёнка

Девушка сообщила об этом в своих соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Участница шоу «Беременна в 16» из Перми Виктория Оборина родила второго ребёнка, сообщила девушка в социальных сетях.

Речь идёт об участнице одного из сезонов проекта, который вышел в эфир в 2023 году. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в выпуске была показана молодая мама Виктория, родившая сына от своего молодого человека Валерия. После проекта девушка начала активно вести социальные сети, снимать короткие ролики и транслировать подробности своей личной жизни.

В 2024 году пермячка дважды сообщала о новой беременности. В ноябре это оказалось правдой, девушка подтвердила информацию о своём положении для СМИ и в соцсетях. В середине июня 2025 года в одном из своих блогов она опубликовала видео, снятое в больнице, где на свет появился второй ребёнок девушки.

«Ну вот и родилась моя малышка», — радостно поделилась Виктория.

Сейчас девушке 19 лет, и она продолжает жить в Перми вместе с молодым человеком. После шоу пара расходилась, однако позже пермяки вновь продолжили отношения. 16 июня Виктория рассказала, что Валерий забрал её из роддома, и опубликовала фото новорождённой со старшим ребёнком, беременность которым она транслировала в реалити-шоу.