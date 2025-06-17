Участница шоу «Беременна в 16» из Перми родила второго ребёнка

В 2024 году пермячка дважды сообщала о новой беременности. В ноябре это оказалось правдой, девушка подтвердила информацию о своём положении для СМИ и в соцсетях. В середине июня 2025 года в одном из своих блогов она опубликовала видео, снятое в больнице, где на свет появился второй ребёнок девушки.