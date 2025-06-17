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Два аула в Акмолинской области полностью отказались от алкоголя

Два населённых пункта в округе имени Каная би Акмолинской области добровольно отказались от алкоголя, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Инициатива по формированию трезвых сообществ в регионе принесла ощутимые плоды. За последние три года в этих аулах не зарегистрировано ни одного правонарушения, включая семейные конфликты и мелкие хулиганства.

Программа «Зиялы қауым», направленная на повышение общественной безопасности и качества жизни, была предложена полицией и поддержана жителями, акиматом и общественными организациями. По словам акима округа Медета Акмагамбетова, отказ от алкоголя стал полностью добровольным решением сельчан.

Местные власти отмечают, что пример сельского округа имени Каная би вдохновил другие населённые пункты. В целом в Зерендинском районе уже 11 аулов отказались от продажи спиртных напитков. Начальник местной полицейской службы Ернар Садырбаев подчеркнул, что интерес к инициативе продолжает расти, и в будущем список трезвых сёл может расшириться.

Трезвый образ жизни способствует не только снижению уровня преступности, но и улучшает общее качество жизни, укрепляет межличностные отношения и формирует устойчивые социальные связи в сельской среде.