Два аула в Акмолинской области полностью отказались от алкоголя

Инициатива по формированию трезвых сообществ в регионе принесла ощутимые плоды. За последние три года в этих аулах не зарегистрировано ни одного правонарушения, включая семейные конфликты и мелкие хулиганства.
Программа «Зиялы қауым», направленная на повышение общественной безопасности и качества жизни, была предложена полицией и поддержана жителями, акиматом и общественными организациями. По словам акима округа Медета Акмагамбетова, отказ от алкоголя стал полностью добровольным решением сельчан.
Местные власти отмечают, что пример сельского округа имени Каная би вдохновил другие населённые пункты. В целом в Зерендинском районе уже 11 аулов отказались от продажи спиртных напитков. Начальник местной полицейской службы Ернар Садырбаев подчеркнул, что интерес к инициативе продолжает расти, и в будущем список трезвых сёл может расшириться.
Трезвый образ жизни способствует не только снижению уровня преступности, но и улучшает общее качество жизни, укрепляет межличностные отношения и формирует устойчивые социальные связи в сельской среде.