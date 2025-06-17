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В Омской области переименовали 42 остановки с «километровыми» названиями

На территории Омской области завершилось переименование всех остановочных пунктов пригородных поездов, которые ранее обозначались только цифрами — по километражу железнодорожной линии.

Теперь 42 такие остановки имеют полноценные названия, привязанные к географии или местным объектам.

Такое решение, как уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, принято для того, чтобы пассажирам было проще ориентироваться и запоминать названия станций.

Названия выбрали на основе близлежащих ориентиров. Например, остановку «38 км» на перегоне Фадино — Жатва переименовали в «Переезд» — она находится рядом с железнодорожным переездом. А точка под названием «2740 км» на линии Омск — Кормиловка теперь называется «Развязка» — в её районе расположена автомобильная развязка.