В Омской области переименовали 42 остановки с «километровыми» названиями

Теперь 42 такие остановки имеют полноценные названия, привязанные к географии или местным объектам.
Такое решение, как уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, принято для того, чтобы пассажирам было проще ориентироваться и запоминать названия станций.
Названия выбрали на основе близлежащих ориентиров. Например, остановку «38 км» на перегоне Фадино — Жатва переименовали в «Переезд» — она находится рядом с железнодорожным переездом. А точка под названием «2740 км» на линии Омск — Кормиловка теперь называется «Развязка» — в её районе расположена автомобильная развязка.