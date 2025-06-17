В Омской области переименовали 42 остановки с «километровыми» названиями

Названия выбрали на основе близлежащих ориентиров. Например, остановку «38 км» на перегоне Фадино — Жатва переименовали в «Переезд» — она находится рядом с железнодорожным переездом. А точка под названием «2740 км» на линии Омск — Кормиловка теперь называется «Развязка» — в её районе расположена автомобильная развязка.