В Челябинской области за лето отремонтируют 22 км федеральных трасс

В Челябинской области в течение лета отремонтируют 22 километра федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
В Чебаркульском муниципальном округе на участке трассы М-5 «Урал» км 1809−1820 работы близятся к завершению. В июле 2025 года верхний слой дорожного покрытия планируют заменить полностью.
В настоящий момент ремонтируют еще один участок трассы км-0−3 на подъезде к поселку Балашиха.
На автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе также приступили к устройству слоев износа на участке с 12-го по 20-й километр. Подрядчику предстоит привести в порядок обочины, устранить дефекты дорожного покрытия, устроить шумовые полосы и смонтировать новое барьерное ограждение.