В Челябинской области за лето отремонтируют 22 км федеральных трасс

На автодороге Р-254 «Иртыш» в Красноармейском районе также приступили к устройству слоев износа на участке с 12-го по 20-й километр. Подрядчику предстоит привести в порядок обочины, устранить дефекты дорожного покрытия, устроить шумовые полосы и смонтировать новое барьерное ограждение.