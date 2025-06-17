Врач-терапевт из Самары Слепнева рассказала о пользе физической активности

Врач Людмила Слепнева поделилась с самарцами фактами о пользе физической активности. Спойлер — двигаться придется много.
По словам медика, физическая активность помогает бороться с вирусами и инфекциями. У тех, кто постоянно двигается, риск ОРВИ снижается на 20−30%.
Также терапевт рассказала о других плюсах активностей:
— Улучшение кровообращения;
— Снижение хронических воспалений;
— Ускорение вывода токсинов;
— Снижение уровня стресса;
— Поддержка здорового веса.
Врач рассказала о том, какие нагрузки являются оптимальными:
— 7−10 тысяч шагов в день;
— Кардио — 150 минут в неделю;
— Силовые тренировки 2−3 раза в неделю;
— Растяжка и йога.
Специалист подытоживает, что физическая активность помогает бороться со многими болезнями.
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