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Врач-терапевт из Самары Слепнева рассказала о пользе физической активности

Врач Людмила Слепнева поделилась с самарцами фактами о пользе физической активности.

Врач Людмила Слепнева поделилась с самарцами фактами о пользе физической активности. Спойлер — двигаться придется много.

По словам медика, физическая активность помогает бороться с вирусами и инфекциями. У тех, кто постоянно двигается, риск ОРВИ снижается на 20−30%.

Также терапевт рассказала о других плюсах активностей:

— Улучшение кровообращения;

— Снижение хронических воспалений;

— Ускорение вывода токсинов;

— Снижение уровня стресса;

— Поддержка здорового веса.

Врач рассказала о том, какие нагрузки являются оптимальными:

— 7−10 тысяч шагов в день;

— Кардио — 150 минут в неделю;

— Силовые тренировки 2−3 раза в неделю;

— Растяжка и йога.

Специалист подытоживает, что физическая активность помогает бороться со многими болезнями.

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