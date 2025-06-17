Москвичам напомнили о пользе вишни и черешни

«Вишня богата цинком, йодом, витаминами A, C, Е и группы В, а также кумарином, который способствует снижению риска тромбоза. В черешне тоже содержатся витамины и минералы, такие как кальций, калий, магний, фосфор и железо. Эти ягоды полезны для пищеварения и помогают улучшить качество сна», — говорится в сообщении.