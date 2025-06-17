Москвичам напомнили о пользе вишни и черешни

«Вишня богата цинком, йодом, витаминами A, C, Е и группы В, а также кумарином, который способствует снижению риска тромбоза. В черешне тоже содержатся витамины и минералы, такие как кальций, калий, магний, фосфор и железо. Эти ягоды полезны для пищеварения и помогают улучшить качество сна», — говорится в сообщении.
Ягоды можно приобрести на столичных ярмарках выходного дня. В ассортименте плоды не только из южных регионов страны, но и из Центральной России: Липецкой, Воронежской, Тульской, Нижегородской и других областей.
Ранее Россия увеличила импорт черешни. Отмечается, что по состоянию на 4 июня из-за рубежа ввезли в Россию 27,9 тысячи тонн этого вида косточковых, что в 1,4 раза больше, чем в те же сроки в 2024-м, когда было поставлено 20,2 тысячи тонн.