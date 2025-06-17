В Иркутске проезд по улицам Баррикад и Рабочего Штаба откроют раньше срока

В Иркутске реконструкцию трубопроводов по улицам Баррикад-Рабочего Штаба планируют закончить 31 октября. Изначально работы должны были сдать 5 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, сейчас рабочие укладывают трубопровод сразу двумя машинами. Именно это ускорит процесс работ.
— Стараемся по возможности сокращать сроки, чтобы быстрее восстановить движение на перекрытых дорогах города. Проводимые мероприятия переключат хозяйственно-бытовые стоки на канализационные очистные сооружения правого берега, подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.
На улице Рабочего Штаба реконструкцию завершат ориентировочно до 29 августа, на Баррикад (от Маратовского кольца до улицы Пивзаводской) — до 31 августа, на Култукской — до 25 августа, в Космическом проезде — до 30 июля.
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