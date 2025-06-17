Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Ранее Фальков сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от «бакалавриата». Ему на смену придет единый уровень — высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет.
«Предыдущий цикл, связанный с переходом на бакалавриат и магистратуру, занял более 15 лет», — сказал министр.
Новая модель, по его словам, включает в себя целый комплекс, практически все ключевые, значимые элементы системы высшего образования.
«То есть изменения произойдут везде. В частности, речь идет о новых специальностях, которые мы должны утвердить, о новых стандартах, которые подразумевают ядро (единое ядро — ред.) того или иного профильного образования: инженерного, медицинского, педагогического», — добавил глава Минобрнауки РФ.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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