В Самаре разыскивают мужчину, совершившего преступление в отношении детей

Следком Самарской области объявил в розыск мужчину, обвиняемого в преступлении против восьмилетних девочек. Инцидент произошел 29 мая 2025 года около 16:00 в микрорайоне Волгарь на улице Обувной.
Следователи описывают разыскиваемого как мужчину 30−35 лет славянской внешности, одетого в синюю футболку и серые спортивные брюки.
Ранее очевидцы сообщали о странном поведении мужчины возле сетевого магазина, где он выслеживал маленьких девочек. Информация с фотографией преступника распространилась в социальных сетях и чатах микрорайона, однако задержать его пока не удалось.
Следственный комитет проводит необходимые мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. Граждан просят сообщать любую информацию о местонахождении мужчины по телефону 8−846−300−71−14.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают детям о правилах безопасности: в случае опасности необходимо отвернуться, убежать и рассказать взрослым.
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