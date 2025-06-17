Депутаты Омского горсовета вынесут решение о повышении стоимости проезда

В четверг, 19 июня, комитет по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета рассмотрит вопрос о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте. В повестке, правда, он завуалирован — в официальном документе указано две связанных с ним темы: обновление подвижного состава городского общественного транспорта и меры социальной поддержки при оплате проезда.
Напомним, о том, что вопрос о повышении стоимости проезда будет в июне рассмотрен депутатами, сообщалось ранее. В числе причин назывались рост стоимости расходных материалов и прочих издержек. При этом омичи, использующие безналичную оплату проезда, смогут существенно сэкономить.
Планируется, что стоимость проезда вырастит до 45 рублей, если добро на это даст сначала профильный комитет, а затем и Омский горсовет в целом на пленарном заседании. Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднималась совсем недавно — в июне 2024 года.