Депутаты Омского горсовета вынесут решение о повышении стоимости проезда

Планируется, что стоимость проезда вырастит до 45 рублей, если добро на это даст сначала профильный комитет, а затем и Омский горсовет в целом на пленарном заседании. Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднималась совсем недавно — в июне 2024 года.