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Судэксперты установили причину смерти жителя Гродно, найденного в квартире

ГКСЭ: тело 60-летнего жителя Гродно найдено в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Судэксперты установили причину смерти жителя Гродно, найденного в квартире. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что тело 60-летнего гродненца было найдено в квартире. Специалисты управления ГКСЭ по Гродненской области смогли установить точную причину смерти. Согласно проведенной экспертизе, смерть мужчины наступила от острого отравления смесью летучих органических соединений. Речь идет про бутанол, ацетон, толуолол и другие.

«Данные компоненты входят в состав многих растворителей, использующихся в промышленности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГКСЭ обратили внимание, что обнаруженная в крови концентрация в десять раз превышала токсическую.

Ранее мы писали, что в Беларуси 71 корова погибла, а мужчина выжил от удара молнии.

Тем временем в Витебске двухлетний ребенок выпал из окна десятого этажа и погиб: «Семья приехала в Беларусь из другой страны и временно гостила у родственников».

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам посадить «хотя бы по две бороздки» картофеля.