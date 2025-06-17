Судэксперты установили причину смерти жителя Гродно, найденного в квартире. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что тело 60-летнего гродненца было найдено в квартире. Специалисты управления ГКСЭ по Гродненской области смогли установить точную причину смерти. Согласно проведенной экспертизе, смерть мужчины наступила от острого отравления смесью летучих органических соединений. Речь идет про бутанол, ацетон, толуолол и другие.
«Данные компоненты входят в состав многих растворителей, использующихся в промышленности», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ГКСЭ обратили внимание, что обнаруженная в крови концентрация в десять раз превышала токсическую.
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