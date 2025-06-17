Судэксперты установили причину смерти жителя Гродно, найденного в квартире

В сообщении сказано, что тело 60-летнего гродненца было найдено в квартире. Специалисты управления ГКСЭ по Гродненской области смогли установить точную причину смерти. Согласно проведенной экспертизе, смерть мужчины наступила от острого отравления смесью летучих органических соединений. Речь идет про бутанол, ацетон, толуолол и другие.