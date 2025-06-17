Заслуженный бонус: может ли работодатель отменить выплату премии?

Юрист Владислав Основин утверждает, что в некоторых случаях возможно отстоять обещанную, но не выплаченную премию в суде. Премии на рабочем месте часто становятся источником беспокойства для сотрудников, особенно когда они обещаны, но не выплачиваются. Работники задаются вопросом: имеет ли право работодатель поступить таким образом и как можно добиться положенных бонусов? Ответы на эти вопросы не всегда однозначны. О том, как разрешаются подобные споры в судебной практике, «Секрет фирмы» обсудил с экспертом.