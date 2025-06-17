Заслуженный бонус: может ли работодатель отменить выплату премии?

Юрист Владислав Основин утверждает, что в некоторых случаях возможно отстоять обещанную, но не выплаченную премию в суде. Премии на рабочем месте часто становятся источником беспокойства для сотрудников, особенно когда они обещаны, но не выплачиваются. Работники задаются вопросом: имеет ли право работодатель поступить таким образом и как можно добиться положенных бонусов? Ответы на эти вопросы не всегда однозначны. О том, как разрешаются подобные споры в судебной практике, «Секрет фирмы» обсудил с экспертом.
Обязан ли работодатель выплачивать премию?
Согласно общему правилу, судебная практика считает выплату премий правом работодателя, а не его обязанностью. Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ, заработная плата включает в себя стимулирующие выплаты, такие как премии. В то же время статья 191 ТК РФ гласит, что условия премирования должны быть прописаны в локальных актах организации.
Если руководитель пообещал солидный бонус, но затем передумал, суд, скорее всего, станет на сторону работодателя. Однако существуют важные нюансы, которые стоит учитывать при защите своих прав.
Когда можно взыскать обещанную премию?
1. Премия прописана в трудовом договоре и локальных актах.
Работнику следует внимательно изучить все подписанные с работодателем документы — трудовой договор, приложения и внутренние локальные акты — на предмет упоминания премии. Если в документах указано, что работник имеет право на премию, например, в размере 50% от оклада, это значительно увеличивает шансы на её взыскание.
2. Увольнение перед выплатой премии.
Часто работодатели связывают выплату премии с тем, что сотрудник должен отработать полный год и оставаться в штате на момент принятия решения о выплате. Это можно оспорить. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции пришёл к выводу, что прекращение трудовых отношений не является основанием для отказа в выплате премии, если работник выполнял свои обязанности в расчетном периоде.
3. Лишение премии из-за дисциплинарного взыскания.
Работников иногда лишают квартальных или годовых премий из-за одного дисциплинарного взыскания. Однако Конституционный суд считает, что работодатель может лишить сотрудника бонусов только за тот период, когда это взыскание было применено. Таким образом, если работник был лишён премии за весь год из-за одного проступка, это не лишает его права на получение премий за периоды добросовестного выполнения обязанностей.