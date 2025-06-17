Матерей девочек, избивших школьника в Семее, лишили родительских прав

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Абай, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрены гражданские дела о лишении и ограничении родительских прав.
Так, в апреле и мае 2025 года Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрены три гражданских дела по искам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей.
Из шести родителей подростков, участвовавших в избиении несовершеннолетнего, трое обжаловали решение комиссии. По остальным были проведены судебные заседания и вынесены следующие решения.
Один иск о лишении родительских прав матери несовершеннолетней девочки удовлетворен.
Частично удовлетворен иск о лишении родительских прав в отношении матери другой несовершеннолетней. В отношении ее отца суд отказал в лишении родительских прав, но ограничил, учитывая длительное бездействие в воспитании и пагубное употребление алкоголя.
«Основанием для принятых решений послужили злоупотребление спиртными напитками, неоднократные случаи административной ответственности, факты постановки на наркологический и полицейский учеты, отсутствие участия в воспитании», — сообщает суд.
Кроме того, с родителей несовершеннолетних взысканы алименты и государственная пошлина. Несовершеннолетние девочки находятся в органах опеки и попечительства.
В третьем деле, на основании заявлений о применении экстерриториальной подсудности от представителей истца и от ответчиков — родителей несовершеннолетнего судом принято решение о незамедлительном направлении дела на рассмотрение в другую область.
"Принятые судебные решения направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение безопасных и благоприятных условий для их жизни, воспитания и развития.
Судебная практика по таким делам демонстрирует последовательную политику в отношении недобросовестных родителей и приоритет интересов ребенка при разрешении семейных споров", — отмечается в публикации.