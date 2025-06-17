Создана технология для производства сверхточных сверхпроводящих кубитов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Исследователи из России разработали технологию, позволяющую производить высококачественные флаксониумные сверхпроводящие кубиты, альтернативную форму вычислительных блоков квантовых компьютеров. Первые образцы этих кубитов достигли точности однокубитных операций в 99,993%, что выше аналогичного показателя для традиционных трансмонных кубитов, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.
«Тестирование образцов показало высокую точность операций — 99,993%, что превосходит лучшие показатели для трансмонов. Существенным фактором, повлиявшим на точность, стала малая длительность управляющих импульсов — всего шесть наносекунд, что в несколько раз короче, чем у трансмонов», — сообщила инженер НИТУ МИСИС Татьяна Чудакова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Чудакова, занимающая также должность научного сотрудника Российского квантового центра, и ее коллеги уже долгое время работают над созданием квантовых компьютеров на базе так называемых флаксониумов. Так физики называют особый подтип сверхпроводящих квантовых ячеек памяти, которые способны хранить в себе данные значительно дольше, чем это делают другие типы кубитов на базе сверхпроводников.
Пока флаксониумы уступают другим типам сверхпроводящих кубитов при разработке сложно устроенных квантовых компьютеров, что связано с относительно медленным и ненадежным характером осуществления логических операций, в которых участвуют две подобных ячейки квантовой памяти. Несколько лет назад российские ученые выяснили, что эти проблемы можно решить при помощи разработанного ими протокола.
Эти успехи подтолкнули исследователей приступить к разработке технологий, позволяющих получать высококачественные флаксониумные кубиты и масштабировать их производство. Недавно специалистам НИТУ МИСИС и их коллегам из Института нанотехнологий микроэлектроники РАН удалось успешно воспроизвести процесс их изготовления и получить прототипы флаксониумов, совершающих однокубитные операции с мировым уровнем точности.
«В результате совместной работы НИТУ МИСИС и ИНМЭ РАН была создана уникальная технология и получены экспериментальные образцы кубитов-флаксониумов с рекордной точностью на уровне мировых гигантов индустрии. Высокая точность на уровне 99,99% позволит нам повысить мощность отечественных квантовых вычислителей», — подытожил начальник научно-исследовательской лаборатории квантовых технологий ИНМЭ РАН Михаил Тархов, чьи слова приводит пресс-служба НИТУ МИСИС.
О развитии квантовых технологий.
Технология производства сверхпроводниковых квантовых схем развивается в НИТУ МИСИС в рамках стратегического технологического проекта «Квантовый интернет» по программе «Приоритет-2030». Разработка и реализация сверхпроводниковых квантовых процессоров ведется в университете при поддержке госкорпорации Росатом в рамках выполнения дорожной карты «Квантовые вычисления».