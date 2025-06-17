Создана технология для производства сверхточных сверхпроводящих кубитов

Чудакова, занимающая также должность научного сотрудника Российского квантового центра, и ее коллеги уже долгое время работают над созданием квантовых компьютеров на базе так называемых флаксониумов. Так физики называют особый подтип сверхпроводящих квантовых ячеек памяти, которые способны хранить в себе данные значительно дольше, чем это делают другие типы кубитов на базе сверхпроводников.