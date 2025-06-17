Против жительницы Башкирии, которая избила своего ребенка, возбудили «уголовку»

В Башкирии Следственный комитет завел уголовное дело на жительницу Благовещенска из-за жестокого обращения с несовершеннолетним. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Поводом послужили материалы, распространявшиеся в социальных сетях, где запечатлено, как женщина применяет физическую силу к своему малолетнему ребенку возле одного из магазинов Благовещенска.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента и сбор доказательств.
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