«Еще и сальмонелла»: в омском лагере «Орленок» обнаружена опасная продукция

Аккредитованная лаборатория Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружила бактерии рода Salmonella в филе грудки цыпленка-бройлера, которое предназначалось для кормления детей в лагере «Орленок». Информация опубликована сегодня, 17 июня, пресс-службой Управления Россельхознадзора по Омской области.
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» попал под пристальное внимание контролирующих структур после того, как в первую неделю июня там произошло массовое заражение детей норовирусом. Свою проверку организовали и специалисты Управления Россельхознадзора, выехавшие в лагерь с целью отобрать пробы пищевой продукции животного происхождения, находящейся на территории учреждения. И как оказалось, выезд был оправдан.
Опасным оказалось филе грудки цыпленка-бройлера (производитель продукции ИП Вахний А. И., Калачинский район), которое предназначалось для кормления детей. Лаборатория ведомства обнаружила в этой продукции опасные бактерии рода Salmonella, способны вызвать у человека тяжелое заболевание с поражением желудочно-кишечного тракта и общей интоксикацией организма.
В отношении производителя продукции инициирован комплекс административных мер. Также специалистами Россельхознадзора направлены информационные уведомления в заинтересованные министерства и ведомства с целью расторжения государственных контрактов. Небезопасная пищевая продукция изъята из оборота, сообщили в ведомстве.
Напомним, о ЧП в детском лагере «Орленок» стало известно 6 июня, когда в инфекционную больницу были госпитализированы 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Спустя трое суток, 9 июня, лагерь «Орленок» внепланово закрыл первую смену.