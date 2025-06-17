«Еще и сальмонелла»: в омском лагере «Орленок» обнаружена опасная продукция

Детский оздоровительный лагерь «Орленок» попал под пристальное внимание контролирующих структур после того, как в первую неделю июня там произошло массовое заражение детей норовирусом. Свою проверку организовали и специалисты Управления Россельхознадзора, выехавшие в лагерь с целью отобрать пробы пищевой продукции животного происхождения, находящейся на территории учреждения. И как оказалось, выезд был оправдан.