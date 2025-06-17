В Самарском театре оперы и балета покажут новый спектакль «Крылья. Время любить»

28 и 29 июня в 18:30 на сцене театра состоится показ хореографического спектакля «Крылья. Время любить» (12+). Балет поставлен на музыку Михаила Крылова и создан по мотивам произведения Вячеслава Заренкова «Орлы и Люди».
В основе постановки — история о любви, верности и духовном преображении. На сцене разворачиваются судьбы двух пар — людей и птиц, действия происходят в мире до появления любви.
Хореограф и балетмейстер-постановщик — Александра Тихомирова. Музыкальное оформление — Олег Ходоско. В постановке также приняли участие дирижёр Евгений Хохлов, художник Вячеслав Окунев и художник по свету Ирина Вторникова.
Балет создан при участии лауреатов и обладателей государственных наград России и Беларуси.
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