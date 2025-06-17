Реверсивное движение не будет вводиться на Борском мосту на период дачных пробок

Напомним, что ранее мог быть расторгнут контракт с подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы на Борском мосту. Исполнитель забрал технику и рабочих с площадки. Однако после уведомления об одностороннем расторжении контракта со стороны ГУАД подрядчик вернулся к исполнению обязательств.