Реверсивное движение не будет вводиться на Борском мосту на период дачных пробок

Реверсивное движение не планируют вводить на Борском мосту в летний период. Об этом сообщили в Главном управлении автодорог в ответ на обращение пользователей в социальных сетях.
Нижегородка пожаловалась на многочасовые пробки, которые сковывают движение на Борском мосту в выходные дни. Также женщина уточнила, возможно ли вернуть реверсивное движение для облегчения дорожной ситуации.
В ответ на комментарий нижегородки представители ГУАД сообщили, что мониторинг ситуации с движением по мосту ведется на постоянной основе. Однако пока оснований для ввода реверсивного движения нет.
Напомним, что ранее мог быть расторгнут контракт с подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы на Борском мосту. Исполнитель забрал технику и рабочих с площадки. Однако после уведомления об одностороннем расторжении контракта со стороны ГУАД подрядчик вернулся к исполнению обязательств.