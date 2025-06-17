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Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко перешел в «Динамо»

Еще один игрок ФК «Ростов» перешел в другую команду.

Источник: Комсомольская правда

Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко перешел в «Динамо», ранее футбольные клубы договорились о трансфере игрока. Сам спортсмен заявил, что уходит из команды, но не прощается.

— Всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды, — сказал Максим Осипенко.

Напомним, футболист перешел в ФК «Ростов» в 2020 году и стал одним из ключевых игроков оборонительной линии. Он провел 171 матч и забил 26 мячей.

Напомним, также состав ФК «Ростов» покинул Николай Комличенко, игрок перешел в московский «Локомотив».

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