В Москве сделали операцию на сердце ребенку до его рождения

Ракова подчеркнула, что для такой высокотехнологичной помощи в Москве создан новейший инфраструктурный каркас. «Вкупе с новейшим оборудованием и профессионализмом врачей [он] позволяет не только выявлять сложнейшие патологии на ранних сроках, но и применять уникальные методы лечения еще на стадии внутриутробного развития», — заключила она.