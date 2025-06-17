В Москве сделали операцию на сердце ребенку до его рождения

«Врачи Филатовской больницы и Перинатального центра ГКБ № 31 им. ак. Савельевой смогли провести высокотехнологичную операцию на сердце ребенка еще до его появления на свет, устранив критическое осложнение и сохранив беременность», — рассказала Ракова.
Операция позволила продлить беременность на месяц. В момент рождения девочка весила 2,5 кг. Легкие, сердце и другие внутренние органы ребенка были полностью сформированы. Заммэра добавила, что после рождения малышке успешно прооперировали диафрагмальную грыжу, которую тоже обнаружили при скрининге.
«Для выполнения этого вмешательства ей требовалось немного подрасти, чтобы операция прошла безопасно. Сейчас здоровая девочка уже дома», — отметила она.
Ракова подчеркнула, что для такой высокотехнологичной помощи в Москве создан новейший инфраструктурный каркас. «Вкупе с новейшим оборудованием и профессионализмом врачей [он] позволяет не только выявлять сложнейшие патологии на ранних сроках, но и применять уникальные методы лечения еще на стадии внутриутробного развития», — заключила она.