ПТСР у военных после СВО: пошаговый путь к исцелению

Возвращение к себе, к жизни без приказов и фронтовой боли — цель лечения ПТСР у военных после СВО. Принявшие этот вызов бойцы не одиноки: они могут исцелиться, но важно распознать симптомы заранее. Рассказываем, комиссуют ли участников боевых действий с ПТСР, как помочь адаптироваться ветеранам и чем им можно помочь.
Что такое ПТСР у участников боевых действий
ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство, которое развивается после переживания экстремальных стрессов. Последние могут быть связаны с угрозой жизни, насилием, ранениями, утратами и другими тяжелыми событиями, характерными для вооруженного конфликта.
Боевая обстановка включает ограниченные возможности для восстановления, хроническое напряжение, страх и агрессию. Психика в таких условиях вынужденно адаптируется к выживанию. Но после возвращения в мирную жизнь может не «переключиться» обратно — именно тогда и развиваются симптомы ПТСР.
Следует различать острое стрессовое расстройство (ОСР) и ПТСР. Если флешбэки, тревожность, нарушение сна и концентрации охраняются более месяца и нарушают жизнь человека, можно говорить о диагнозе ПТСР. Важно проводить наблюдение и поддержку уже на стадии ОСР — это снижает риск хронизации симптомов и перехода в ПТСР.
Симптомы посттравматического расстройства у военных
ПТСР у военных проявляется в разных формах — от навязчивых воспоминаний до глубокой отстраненности и агрессии. Симптомы не всегда узнаваемы сразу: человек может внешне держаться спокойно, но внутри постоянно переживать бой.
Полный список симптомов ПТСР представила Пилюгина Евгения Александровна — практикующий психолог, соавтор книги «Война, которой нет. Психологическая помощь и поддержка участников СВО, членов их семей и беженцев из “горячих точек”».
1. Интрузивные (навязчивые) симптомы. Военные с ПТСР могут снова и снова непроизвольно «возвращаться» в травматические моменты. Переживания всплывают в виде ярких образов, звуков выстрелов, криков, запаха дыма или крови. Не только во снах, но и днем — при виде военной формы, хлопнувшей двери или определенной фразе. В тяжелых случаях возникают флешбэки — острые эпизоды, при которых человек будто переносится на поле боя, теряя ощущение настоящего.
2. Избегающие симптомы. Многие пережившие травму бойцы интуитивно начинают избегать всего, что может вызвать воспоминания о событиях. Разговоров, фото, новостей и даже людей, связанных с той ситуацией. При чем мысли и эмоции человек «глушит» любыми средствами — от молчания до алкоголя. Такая стратегия помогает временно не чувствовать боль, но в долгосрочной перспективе закрепляет симптомы и мешает восстановлению.
3. Негативные изменения мышления и настроения. У бойцов с ПТСР часто снижается способность чувствовать радость и близость. Возникает ощущение эмоциональной пустоты, безразличия, отчужденности от семьи, друзей, жизни в целом. Стойкое чувство вины: «я не спас», «я выжил, а он нет», «я стал другим». Могут развиться циничное или обесценивающее отношение к жизни, недоверие, апатия, потеря надежды.
4. Симптомы повышенного возбуждения (гипервозбуждение). После возвращения с передовой организм продолжает жить в состоянии опасности. Это выражается в повышенной настороженности, нарушениях сна, вспышках гнева, раздражительности и невозможности расслабиться. Такие люди нередко предпочитают сидеть спиной к стене, сканируют обстановку, вздрагивают от резких звуков. Нервная система «не выключается», будто угроза все еще существует. Это состояние истощает и мешает адаптации.
5. Поведенческие и физиологические проявления. Военные с ПТСР часто злоупотребляют алкоголем, сигаретами или снотворным как способами заглушить тревогу и забыться. Возникает склонность к агрессии, риску, опасному вождению. Характерны проблемы с памятью, вниманием, рассеянность. Появляются головные и мышечные боли, спазмы, нарушения пищеварения. Все это — продолжение внутреннего напряжения и непрекращающейся готовности к угрозе.
Диагностика ПТСР: как подтвердить расстройство
Диагностика ПТСР у военных требует деликатности. Здесь важен мультидисциплинарный подход: участие психолога, психиатра, невролога, социального работника. Особое внимание уделяют контексту боевого опыта: многие бойцы склонны скрывать симптомы, воспринимая их как проявление слабости. Поэтому диагностика ПТСР — это глубокая работа с личной историей человека, его реакциями и внутренним опытом.
Если военный страдает от навязчивых воспоминаний, тревоги, избегания, бессонницы или раздражительности — это повод пройти обследование. Чем раньше начнется помощь, тем выше шанс на восстановление.
Постановка диагноза ПТСР основана на критериях в международных классификациях психических расстройств — DSM-5 (США) и МКБ-11 (ВОЗ).
1. Клиническое интервью и наблюдение. Врач уточняет, было ли травмирующее событие (реальная угроза жизни, насилие, потеря). Оценивает симптомы из четырех кластеров ПТСР: повторное переживание, избегание, негативные изменения, гипервозбуждение. Выясняет, насколько сильно симптомы мешают повседневной жизни. ПТСР ставят, если симптомы сохраняются более месяца.
2. Психологическое тестирование — стандартизированные опросники. Это шкала симптомов ПТСР PSS — универсальный тест на выраженность симптомов: повторные воспоминания, избегание, повышенная возбудимость. Миссисипская шкала ПТСР для ветеранов боевых действий с учетом боевого опыта. CAPS-5 — интервью, «золотой стандарт» диагностики ПТСР по DSM-5. Шкала Бека, шкалы Дерогатиса, шкала Кина.
3. Наблюдение и работа с окружением. Важно оценивать изменения в поведении, эмоциональном фоне и уровне функционирования. Часто для полноты картины подключают данные от родственников, сослуживцев или врачей, наблюдавших бойца ранее.
4. Исключение других состояний: тревожных и депрессивных расстройств, аддикций и последствий употребления веществ, черепно-мозговых травм и расстройств личности.
5. Порой требуются нейропсихологическая диагностика, ЭЭГ, взятие лабораторных анализов. У бойцов часто есть органическое повреждение ЦНС, поэтому рекомендовано участие нейропсихолога.
Лечение расстройства у военных после СВО: основные методы
ПТСР требует комплексного и поэтапного лечения. Психика военного, пережившего постоянную угрозу, утраты и крайнее напряжение, нуждается в медпомощи, восстановлении доверия, безопасности и смысла.
— Важно понимать: ПТСР — не приговор. Современные методы терапии позволяют существенно снизить выраженность симптомов, вернуть человеку способность к социальной жизни, работе и близким отношениям. Особенно эффективно сочетание индивидуальной и групповой психотерапии, работы с телом, медикаментозной поддержки и помощи семье, — отметила Евгения Пилюгина.
Основные методы лечения ПТСР, применяемые в работе с бойцами СВО.
1. Психотерапия — первая линия помощи. В нее входят:
- когнитивно-поведенческая терапия с фокусом на травму (TF-CBT) — помогает переработать травматические воспоминания и изменить деструктивные убеждения;
- EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз) — мощный метод для снижения эмоциональной нагрузки, связанной с травмой;
- экспозиционная терапия — постепенное безопасное «приближение» к болезненным воспоминаниям и ситуациям, чтобы снизить их силу;
- нарративная экспозиция, работа с историей травмы — восстановление «жизненного рассказа» с включением боевого опыта, чтобы интегрировать его без искажений;
- терапия принятия и ответственности (ACT) — помогает принять неизменное, восстановить контакт с ценностями и строить полноценную жизнь;
- групповая терапия для ветеранов — дает ощущение поддержки и признания, снижает изоляцию;
- семейная терапия — улучшает понимание между бойцом и близкими, снижает конфликтность и одиночество.
2. Медикаментозная терапия по назначению врача — психотропные препараты, лекарства для снятия тревоги, от бессонницы, болей, снотворные. Подбор медикаментов должен учитывать сопутствующие симптомы.
3. Психообразование — разъяснение, что такое ПТСР и как с ним работать. Формирование у бойца навыков саморегуляции, управления эмоциями. Работа с чувством вины, стыда и утраты смысла.
4. Поддерживающие и телемедицинские программы — онлайн-сессии с психологом. Программы помощи ветеранам при медучреждениях и НКО, телефонные линии доверия.
5. Медико-социальная реабилитация — работа с восстановлением роли в обществе. Профориентация, трудоустройство, поддержка семьи.
Особое внимание уделяют этапности лечения в поочередности стабилизация — проработка — восстановление соцсвязей. Психосоциальная помощь должна быть непринудительной, конфиденциальной и выстроенной на доверии.
Комиссуют ли с ПТСР: правовой статус и льготы
Если тяжелые симптомы мешают служить, медкомиссия может рекомендовать увольнение. При прохождении военно-врачебной комиссии ПТСР диагностируется по статье 17 Расписания болезней, предполагающей категорию годности «В», что значит «ограниченно годен к службе». В силу указа Президента РФ о частичной мобилизации № 647 от 2022 года, увольнение допустимо в связи с признанием ВВК не годным к службе по категории «Д». Иными словами, командование имеет право не увольнять с военной службы бойца с ПТСР.
Категорию «Д» ставят при затяжных реактивных состояниях и резко выраженных невротических, соматоформных и диссоциативных неизлечимых расстройствах. Если после лечения заболевание вновь даст о себе знать, и по результатам обследования его сочтут неизлечимым — уже после этого можно говорить об увольнении.
Профилактика ПТСР: можно ли подготовиться к последствиям
Профилактика ПТСР начинается задолго до появления симптомов — вр время, после и даже до участия в боевых действиях. Она может снизить вероятность развития тяжелого расстройства или смягчить его течение. О ключевых этапах рассказала Евгения Пилюгина.
1. Подготовка до командировки. Психологическое информирование бойцов о реакциях на стресс. Обучение навыкам саморегуляции (дыхание, внимание, телесная стабилизация). Открытое обсуждение страха, тревоги, злости — без стигмы и осуждения. Обучение распознаванию ранних признаков ПТСР.
2. Поддержка в зоне СВО. Доступ к военному психологу или специалисту по стресс-менеджменту. Система ротаций, возможность отдыха и восстановления. Создание условий для взаимоподдержки внутри подразделений.
3. Меры после возвращения. Важно проговорить травмирующие события в безопасной обстановке. Психообразование: разъяснение, что ПТСР — это не слабость, а реакция на ненормальные условия. Вовлечение семьи, инструктаж, как поддержать бойца. Раннее выявление тревожных симптомов и направление к специалисту.
Профилактика ПТСР — это не щит от всех последствий. Это система своевременной помощи, которая снижает глубину травмы, укрепляет устойчивость психики и помогает быстрее вернуться к мирной жизни. Чем раньше начнете поддержку, тем выше шанс, что психотравма не перерастет в тяжелое расстройство.
Главное о ПТСР после СВО у военных
ПТСР — это не слабость или признак сломленного характера. Это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Ниже — главная информация по теме, которую стоит запомнить.
1. Симптомы ПТСР включают флешбэки, тревожные сны, раздражительность, избегание, эмоциональное онемение. А также проблемы со сном и концентрацией, агрессию и психосоматику.
2. Диагностируют ПТСР на основе критериев DSM-5 или МКБ-11 с использованием клинического интервью и специальных шкал. Важно исключить другие нарушения.
3. Лечение ПТСР эффективно. Оно включает психотерапию, медикаментозную поддержку, работу с семьей, психообразование и восстановление социальной активности.
4. Профилактика ПТСР — это мероприятия до, во время и после командировки. Включает обучение бойцов, поддержку в боевых условиях, разгрузочные беседы, наблюдение и раннюю помощь. Помогает снизить тяжесть симптомов и сохранить ресурс.
5. Главное — не молчать. Помощь спасает не только психику, но и жизнь, отношения, будущее. Восстановление возможно, но путь к нему важно проходить не в одиночку.
Эксперт: Пилюгина Евгения Александровна, практикующий психолог, соавтор книги «Война, которой нет. Психологическая помощь и поддержка участников СВО, членов их семей и беженцев из “горячих точек”