ПТСР у военных после СВО: пошаговый путь к исцелению

1. Интрузивные (навязчивые) симптомы. Военные с ПТСР могут снова и снова непроизвольно «возвращаться» в травматические моменты. Переживания всплывают в виде ярких образов, звуков выстрелов, криков, запаха дыма или крови. Не только во снах, но и днем — при виде военной формы, хлопнувшей двери или определенной фразе. В тяжелых случаях возникают флешбэки — острые эпизоды, при которых человек будто переносится на поле боя, теряя ощущение настоящего.