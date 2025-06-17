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Дворцовая площадь готовится принять многочисленных гостей ПМЭФ

Пасмурным утром 17 июня на Дворцовой площади было очень пустынно. Специалисты проводили монтаж сцены для концерта к ПМЭФ.

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В оцеплении сцены поставили курсантов военных училищ, а военный концерт готовился к репетиции. Удачно проходившие мимо китайские туристы смогли понаблюдать за большой подготовкой.

Журналисту «МК в Питере» удалось поймать в объектив камеры Петра I, который вышел на охоту за туристами. А матушка Екатерина II уже давно гуляет по площади и готовит свои нежные тонкие ручки для демонстрации доверчивым туристам.

Тем временем уже 20 июня на Дворцовой площади состоится открытый концерт «В ритме лета», где выступят известные артисты Женя Трофимов и группа «Комната культуры», Radio Tapok, итальянский певец Аль Бано, а также Ива Дзаникки, Жасмин, победитель третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева.

С 18 по 21 июня в «Экспофоруме» состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025).