Дворцовая площадь готовится принять многочисленных гостей ПМЭФ

В оцеплении сцены поставили курсантов военных училищ, а военный концерт готовился к репетиции. Удачно проходившие мимо китайские туристы смогли понаблюдать за большой подготовкой.
Журналисту «МК в Питере» удалось поймать в объектив камеры Петра I, который вышел на охоту за туристами. А матушка Екатерина II уже давно гуляет по площади и готовит свои нежные тонкие ручки для демонстрации доверчивым туристам.
Тем временем уже 20 июня на Дворцовой площади состоится открытый концерт «В ритме лета», где выступят известные артисты Женя Трофимов и группа «Комната культуры», Radio Tapok, итальянский певец Аль Бано, а также Ива Дзаникки, Жасмин, победитель третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева.
С 18 по 21 июня в «Экспофоруме» состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025).