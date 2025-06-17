Скончался создатель Музея русских суеверий Михаил Семенов

Причиной смерти стала болезнь.
Как сообщает пресс-служба национального парка, музей открыли еще в 2002 году. В музее были представлены фигурки Бабы Яги, Кикиморы, Лешего и других персонажей русских суеверий.
Также Михаил Семенов принимал участие в эколого-просветительских мероприятиях в национальном парке.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в возрасте 69 лет скончался архитектор Сергей Гулевский. Он был председателем Калининградского отделения Российского Союза архитекторов и председателем Экспертного совета.