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Скончался создатель Музея русских суеверий Михаил Семенов

Скончался Михаил Семенов — создатель Музея русских суеверий, расположенного на Куршской косе.

Причиной смерти стала болезнь.

Как сообщает пресс-служба национального парка, музей открыли еще в 2002 году. В музее были представлены фигурки Бабы Яги, Кикиморы, Лешего и других персонажей русских суеверий.

Также Михаил Семенов принимал участие в эколого-просветительских мероприятиях в национальном парке.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в возрасте 69 лет скончался архитектор Сергей Гулевский. Он был председателем Калининградского отделения Российского Союза архитекторов и председателем Экспертного совета.