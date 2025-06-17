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Облачно с прояснениями и до +26°С. Какой будет погода в Беларуси 18 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 18 июня будет облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов по юго-западу. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: БЕЛТА

В среду ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4−9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла. Днем будет плюс 18−24 градуса, по юго-западу — до 26 градусов выше нуля.