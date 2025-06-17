Облачно с прояснениями и до +26°С. Какой будет погода в Беларуси 18 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 18 июня будет облачно с прояснениями и до плюс 26 градусов по юго-западу. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.