Облачно с прояснениями и до +26°С. Какой будет погода в Беларуси 18 июня

В среду ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4−9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла. Днем будет плюс 18−24 градуса, по юго-западу — до 26 градусов выше нуля.