Виталий Хоценко провел первое заседание Совета по вопросам демографии

По итогам заседания был выработан ряд конкретных решений. Так, в Омске будет создан Центр демографических компетенций и муниципальные межведомственные группы по вопросам рождаемости. Министерству здравоохранения поручено усилить меры по сохранению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, информированию женщин о мерах господдержки. Кроме того, будет усилена работа по поддержке семей в трудной жизненной ситуации, привлечению работодателей к поддержке работающих родителей.