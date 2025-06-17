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Виталий Хоценко провел первое заседание Совета по вопросам демографии

Работа Совета по вопросам реализации государственной демографической и семейной политики в Омской области теперь будет вестись на постоянной основе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске под председательством губернатора Виталия Хоценко прошло первое заседание Совета по вопросам реализации государственной демографической и семейной политики в Омской области. Новый консультативный орган создан для содействия в достижении национальных целей в сфере демографии и поддержки института семьи.

В числе основных тем, которые были рассмотрены Советом — текущая демографическая ситуация в регионе, меры по совершенствованию государственной политики в этой сфере, поддержка студенческих семей, профилактика абортов, пропаганда семейных ценностей и формирование инфраструктуры социальной и медицинской помощи женщинам.

По итогам заседания был выработан ряд конкретных решений. Так, в Омске будет создан Центр демографических компетенций и муниципальные межведомственные группы по вопросам рождаемости. Министерству здравоохранения поручено усилить меры по сохранению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, информированию женщин о мерах господдержки. Кроме того, будет усилена работа по поддержке семей в трудной жизненной ситуации, привлечению работодателей к поддержке работающих родителей.

Отметим, что Совет является аналогом федеральной инициативы на региональном уровне. Цели демографической политики определены в новом национальном проекте «Семья».