Виталий Хоценко провел первое заседание Совета по вопросам демографии

В Омске под председательством губернатора Виталия Хоценко прошло первое заседание Совета по вопросам реализации государственной демографической и семейной политики в Омской области. Новый консультативный орган создан для содействия в достижении национальных целей в сфере демографии и поддержки института семьи.
В числе основных тем, которые были рассмотрены Советом — текущая демографическая ситуация в регионе, меры по совершенствованию государственной политики в этой сфере, поддержка студенческих семей, профилактика абортов, пропаганда семейных ценностей и формирование инфраструктуры социальной и медицинской помощи женщинам.
По итогам заседания был выработан ряд конкретных решений. Так, в Омске будет создан Центр демографических компетенций и муниципальные межведомственные группы по вопросам рождаемости. Министерству здравоохранения поручено усилить меры по сохранению репродуктивного здоровья мужчин и женщин, информированию женщин о мерах господдержки. Кроме того, будет усилена работа по поддержке семей в трудной жизненной ситуации, привлечению работодателей к поддержке работающих родителей.
Отметим, что Совет является аналогом федеральной инициативы на региональном уровне. Цели демографической политики определены в новом национальном проекте «Семья».