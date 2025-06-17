«Я решил поступить по-военному». Лукашенко сказал, что поступит по-военному

В частности, обратившись к участникам семинара, среди которых — председатели облисполкомов и их первые заместители, уполномоченные представители президента в регионах, помощники президента — инспекторы по областям и другие чиновники, Александр Лукашенко объяснил, почему они приглашены на совещание.