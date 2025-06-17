«Я решил поступить по-военному». Лукашенко сказал, что поступит по-военному

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выездного семинара-совещания по сельскому хозяйству в Минском районе сказал, что поступит по-военному, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, обратившись к участникам семинара, среди которых — председатели облисполкомов и их первые заместители, уполномоченные представители президента в регионах, помощники президента — инспекторы по областям и другие чиновники, Александр Лукашенко объяснил, почему они приглашены на совещание.
— Почему я решил вас пригласить. Потому что вижу — есть у нас приличный объем неисполнительности, — подчеркнул он.
Говоря о проблеме, белорусский лидер сообщил, что им принято определенное решение.
— Я решил поступить по-военному, — предупредил глава республики.
При этом Лукашенко еще напомнил армейский постулат.
— У нас в армии была хорошая формула «делай как я», — констатировал белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, какой области Беларуси нужна реанимация.