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Сохранили прописку в элите: БК «Самара» остается в Единой лиге ВТБ

В Москве прошел Совет баскетбольного турнира. На нем определились с составом участников, регламент и формат предстоящего чемпионата.

В Москве прошел Совет баскетбольного турнира. На нем определились с составом участников, регламент и формат предстоящего чемпионата.

В элите оставили БК «Самара». Плюс еще десять клубов: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «ПАРМА», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА.

Аутсайдер прошлого розыгрыша «Астана» будет играть только в молодежке.

«11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две встречи дома и по две на выезде). По его итогам будут определены восемь лучших клубов, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин не будет из-за плотности календаря», — добавили представители лиги.

Матчи на выбывание и за третье место пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех. Суперкубок с восемью командами (четыре — российские, плюс столько же европейских) состоится в Белграде (12+).

Впервые организуют внутрисезонный турнир (12+) с шестью отечественными и двумя зарубежными коллективами. Будет идти с октября по март.

Ранее волжане попрощались с 31-летним центровым Никитой Зверевым.

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