Сохранили прописку в элите: БК «Самара» остается в Единой лиге ВТБ

В Москве прошел Совет баскетбольного турнира. На нем определились с составом участников, регламент и формат предстоящего чемпионата.
Аутсайдер прошлого розыгрыша «Астана» будет играть только в молодежке.
«11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две встречи дома и по две на выезде). По его итогам будут определены восемь лучших клубов, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин не будет из-за плотности календаря», — добавили представители лиги.
Матчи на выбывание и за третье место пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех. Суперкубок с восемью командами (четыре — российские, плюс столько же европейских) состоится в Белграде (12+).
Впервые организуют внутрисезонный турнир (12+) с шестью отечественными и двумя зарубежными коллективами. Будет идти с октября по март.
Ранее волжане попрощались с 31-летним центровым Никитой Зверевым.
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