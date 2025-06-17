Сохранили прописку в элите: БК «Самара» остается в Единой лиге ВТБ

«11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две встречи дома и по две на выезде). По его итогам будут определены восемь лучших клубов, которые выйдут в плей-офф. Стадии плей-ин не будет из-за плотности календаря», — добавили представители лиги.