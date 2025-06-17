Ради празднования 195-летия театра оперы и балета в Башкирии ограничат движение на улице Пушкина

В Уфе на два дня закроют участок улицы Пушкина. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
С 22:00 18 июня до 23:00 20 июня будет ограничено движение транспорта по улице Пушкина в районе здания Башкирского государственного театра оперы и балета (дома № 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 по улице Ленина).
Перекрытие связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 195-летию театра. Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок.
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