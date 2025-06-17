В Ростовской области ожидаются ливни, объявлено штормовое предупреждение

Местами по Ростовской области до конца суток 17 июня, а также в течение суток 18 июня ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителей Дона просят помнить о безопасности в непогоду. Дождь и ветер лучше пережидать в помещении, но, если стихия все же застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества необходимо отключать технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».
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