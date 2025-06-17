В Иркутской области уменьшилось количество семей, нуждающихся в жилье

В Иркутской области нуждающимся семьям стали выдавать меньше квартир. За 2024 год новое жилье получили 1 804 семьи, это на 5,5% меньше, чем в 2023-м. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, в основном жилые помещения предоставляли детям-сиротам.
— В среднем на каждую из семей, улучшивших условия проживания, пришлось по 51 квадратному метру, а общая площадь составила 91,6 тысячи кв. м. Из числа получивших жилье каждая шестая семья ранее проживала в аварийных домах, — рассказали в пресс-службе Иркутскстата.
Сейчас в очереди на квартиру осталось 53 707 семей, это 5% населения региона. Большинство из них проживают в аварийных домах, а 1% в общежитиях и коммуналках. За год количество ожидающих сократилось на 8%.
В улучшении жилищных условий нуждается 45% семей из Мамско-Чуйского района, также в очереди жители из Катангского и Казачинско-Ленского районов. Наименьшая доля нуждающихся в Ангарске и Саянске.