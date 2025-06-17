Раскрыт способ расслабиться при стрессе за две минуты

Так, для расслабления медик предложил поместить палец одной руки у основания большого пальца другой. Затем нужно представить автомобиль, который едет по пяти горам, и начать двигать палец к основанию других пальцев. Подняться в каждому из них нужно за две секунды, вдыхая через нос, а спуститься к основанию следующего ─ за четыре секунды, делая носом выдох, заключил специалист.