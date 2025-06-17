Самарские «Крылья Советов» собираются продлить сотрудничество с Рахмановичем

Агент 31-летнего боснийца Срджан Еремич заявил, что легионер договорился с «зелено-бело-синими» о новом контракте.
В прошедшем сезоне Премьер-лиги Амар Рахманович выходил на поле всего в семи матчах. Всему виной — травма. Восстановился к зимним сборам. Отметился только одной желтой карточкой.
Нынешнее соглашение с волжанами действует до конца июня. Но стороны близки к продлению сотрудничества.
«В ближайшее время подпишет контракт с “Крыльями” по схеме 1+1, обо всем договорились. В ближайшее время Амар оформит визу и присоседится к команде на сборах в России. Если сможет получить ее в среду, то в четверг уже будет в Самаре», — приводит слова Еремича «СЭ».
Ранее «КС» покинул 60-летний ветеран клуба и бывший тренер вратарей Виктор Гаус.
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