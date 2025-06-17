Самарские «Крылья Советов» собираются продлить сотрудничество с Рахмановичем

«В ближайшее время подпишет контракт с “Крыльями” по схеме 1+1, обо всем договорились. В ближайшее время Амар оформит визу и присоседится к команде на сборах в России. Если сможет получить ее в среду, то в четверг уже будет в Самаре», — приводит слова Еремича «СЭ».