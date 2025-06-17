От жары до града: в Казахстане ожидается резкая смена погоды

Так, в южных регионах страны 18 июня синоптики прогнозируют сильную жару — до +41°C в Шымкенте и до +39°C в Алматы. При этом в Алматы осадки начнутся уже 20 июня, а температура снизится до +29…+31°C. В Шымкенте также ожидается ослабление жары до +32…+34°C.