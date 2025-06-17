Желудочное кровотечение и язва: чем опасен неправильный прием обезболивающих

Заслуженная артистка России Наталия Потапова умерла 7 июня от желудочного кровотечения. Оно могло открыться из-за длительного приема обезболивающих препаратов. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие еще проблемы со здоровьем можно получить при приеме таких препаратов.
Как рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, существуют разные группы обезболивающих. Некоторые из них действительно могут вызывать желудочное кровотечение. В числе таких стероидные противовоспалительные препараты:
— Они действительно могут повышать кислотность желудка, вызывать эрозию и даже способствуют возникновению язвы. Эти проблемы легко могут перерасти в желудочное кровотечение.
Но такие последствия можно заработать только в случае нарушений правил приема препарата, подчеркнула врач.
— Стоит помнить, что нельзя принимать обезболивающие на голодный желудок, их необходимо пить только во время или после еды и только по рекомендации врача, — предупредила Мескина.
Также, дополнила специалист, нельзя исключать вероятность возникновения кровотечения при скрытых патологиях желудка, речь идет о таких проблемах, как:
гастрит;эрозии желудка;предпосылки для развития язвы.
И нельзя принимать обезболивающие слишком долго, потому что это тоже предполагает риски для здоровья человека:
— Если человек на протяжении полугода без рекомендации врача принимает обезболивающие, это может привести к проблемам с желудком, которые в запущенной стадии спровоцируют желудочное кровотечение, — пояснила инфекционист.
Она напомнила, что прием любых препаратов возможен только под присмотром врача, это поможет избежать негативных последствий.
В свою очередь врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», как распознать желудочно-кишечное кровотечение и можно ли его остановить.