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Дикая вакансия: китайский заповедник ищет людей на роль аборигенов

Им придётся танцевать, есть сырую пищу и мурлыкать.

Китайский заповедник Шэньнунцзя открыл набор сотрудников на вакансии дикарей. Заявки начали принимать 7 июня, с тех пор откликнулось уже около 10 000 человек. Из них выберут только 16 кандидатов, которые останутся изображать аборигенов в июле и августе.

Заповедник Шэньнунцзя входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Богатая природа, комфортная летняя температура и таинственные легенды о местных духах и таинственных жителях делают парк привлекательным местом для туристов.

За 70 долларов в день дикарям предлагается носить открытые костюмы, патрулировать лесную территорию, исполнять ритуальные танцы и мурлыкать в ответ на вопросы туристов. По-человечески можно объяснять только дорогу к туалету. Ограничений по полу и возрасту нет, но с кандидатов требуют справку о физическом здоровье. Аборигены должны будут принимать любую пищу от посетителей и снимать свои будни на видео для соцсетей. В лесах водятся дикие звери, работники рискуют встретиться с ними лицом к лицу.

Жители Китая весело откликнулись на вирусную вакансию. Кто-то даже согласился работать за меньшую зарплату. Похожее объявление в прошлом году публиковала природная зона в провинции Ляонин, там требовалось 14 «диких» сотрудников с зарплатой в 700 долларов в месяц.