Дикая вакансия: китайский заповедник ищет людей на роль аборигенов

За 70 долларов в день дикарям предлагается носить открытые костюмы, патрулировать лесную территорию, исполнять ритуальные танцы и мурлыкать в ответ на вопросы туристов. По-человечески можно объяснять только дорогу к туалету. Ограничений по полу и возрасту нет, но с кандидатов требуют справку о физическом здоровье. Аборигены должны будут принимать любую пищу от посетителей и снимать свои будни на видео для соцсетей. В лесах водятся дикие звери, работники рискуют встретиться с ними лицом к лицу.