Пермские абитуриенты могут отправить документы для поступления в вуз по почте

Приёмные комиссии вузов начнут приём абитуриентов с 20 июня. Помимо традиционных способов подачи документов через приёмные комиссии, электронные сервисы вузов и портала Госуслуги, у будущих студентов есть возможность отправить оригиналы Почтой России.
Выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное учебное заведение в любом почтовом отделении Пермского края. Почта России предлагает несколько безопасных вариантов доставки документов в вузы по всей стране.
Абитуриенты могут отправить документы заказным письмом, бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, а также экспресс-отправлением EMS.
Чтобы документы пришли вовремя, сотрудники почты рекомендуют направлять их заранее, учитывая установленные каждым конкретным вузом сроки подачи. Отправителю важно сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В квитанции указан трек-номер, чтобы отслеживать путь письма через мобильное приложение Почты России или сайт компании pochta.ru.
Для тех, кто ценит скорость, идеальным решением станет экспресс-отправка (EMS) документов в учебные заведения. Курьер Почты России заберёт документы в удобном для будущего студента месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно.
«Сервис курьерской доставки — это действительно удобный и быстрый способ отправки корреспонденции, которым ежемесячно пользуются тысячи жителей Прикамья, — отметила директор регионального управления Почты России в Пермском крае Наталия Доронина. — Чтобы быть уверенным, что в вуз отправлен полный комплект документов, рекомендуем оформить опись вложения. Её можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление о вручении, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, станет подтверждением того, что ваши документы получены учебным заведением».
Важно помнить, что в большинстве российских вузов приём документов без дополнительных вступительных испытаний, только по результатам ЕГЭ, завершится 25 июля. Если вуз проводит дополнительные вступительные экзамены, сроки подачи документов могут отличаться.