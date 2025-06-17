Пермские абитуриенты могут отправить документы для поступления в вуз по почте

«Сервис курьерской доставки — это действительно удобный и быстрый способ отправки корреспонденции, которым ежемесячно пользуются тысячи жителей Прикамья, — отметила директор регионального управления Почты России в Пермском крае Наталия Доронина. — Чтобы быть уверенным, что в вуз отправлен полный комплект документов, рекомендуем оформить опись вложения. Её можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление о вручении, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, станет подтверждением того, что ваши документы получены учебным заведением».