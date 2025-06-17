Остановка по требованию: В Молдове ликвидирут треть жд вокзалов и станций

«Железная дорога Молдовы» оптимизирует работу некоторых железнодорожных станций. Так, до конца года 21 станция из 71 будет преобразована в железнодорожные пункты остановки.
Данное решение связано с тем, что часть железнодорожной инфраструктуры не используется в производственном процессе уже много лет, а их обслуживание стоит дорого. Это только ухудшает финансовое положение предприятия.
Теперь на этих остановках будут просто сажать и высаживать пассажиров местных и пригородных поездов. Там не будет сотрудников, нельзя будет сдать или получить багаж, не будет других услуг, как на обычной станции.
Сэкономленные деньги — около 3 миллионов леев в месяц — направят на выплату долгов по зарплате работникам и на развитие других, более нужных станций.
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