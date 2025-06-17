Земля спасается чудом. Солнце всё ещё «огрызается» мощными взрывами

На днях на Солнце произошли две сильнейшие вспышки июня. А всего за двое суток случилось около десяти крупных выбросов массы солнечного вещества. Только каким-то чудом (иначе не назовёшь) они пролетят мимо Земли, ведь группа пятен, откуда вырвало эту плазму, находится точно в центре солнечного диска.
Странно и то что, Солнце вообще буянит. Ведь неделю назад учёные сообщили, что пик нынешнего цикла активности пройден.
«Признаков, что активность выдыхается, нет»
Вечером в воскресенье, 15 июня, приборами была зарегистрирована самая крупная вспышка в этом месяце (балл M8.4) в зоне прямого воздействия на Землю. Эпицентр взрыва располагался в активной области 4114. Вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого, однако, ушла в сторону от плоскости расположения планет.
Затем поступили сведения о второй за сутки мощной вспышке в той же активной области 4114. Она была послабее — балл M6.3. Но в обоих случаях речь шла о двух самых сильных взрывах июня, произошедших подряд в одной точке звезды.
А неделю назад та же лаборатория уведомила, что, судя по всему, максимум текущего 25-го цикла солнечной активности пройден: индекс числа солнечных пятен, являющийся основным показателем для измерения цикла, резко снизился.
«Возврат Солнца к пиковым значениям, который смотрелся сомнительно уже в начале года, после мая 2025 года представляется полностью невероятным, так как потребует почти трёхкратного роста среднемесячного числа солнечных пятен», — отметили учёные.
Трудно даже поверить в благоприятные прогнозы
Сегодняшнее сообщение Лаборатории солнечной астрономии обнадёживает: выбросы плазмы от обеих крупнейших вспышек июня пройдут мимо Земли. И это удивляет самих учёных.
«Математические модели не подтверждают возможность достижения Земли плазменными облаками, выброшенными с Солнца после двух крупнейших вспышек месяца, M8.4 и M6.3, произошедших 15 и 16 июня соответственно. Для обоих случаев расчёты показывают, что ушедшее с Солнца вещество пройдет выше плоскости расположения планет, — сказано в сообщении. — Всего за двое суток на Солнце произошло около десяти крупных выбросов массы».
«Откровенно говоря, смотря на эти вылетающие во всех направлениях плазменные облака, трудно даже поверить в сохраняющиеся зелёными безоблачные графики геомагнитной обстановки и геомагнитного прогноза. Но факт остаётся фактом — на данный момент все наблюдающиеся на видео удары прошли мимо Земли: справа, слева или сверху».
Удивительно это по той причине, что основной активный солнечный центр — та самая область 4114 — находится сейчас точно на линии Солнце-Земля, откуда плазме, казалось бы, просто некуда больше лететь, кроме как в сторону нашей планеты. Обычно в таких случаях магнитных бурь избежать не удаётся. Такое ощущение, что в этот раз Земля каким-то чудом увернулась от сгустков летящих в неё облаков плазмы.
Следующий пик будет сильнее нынешнего
Впрочем, вероятность попадания ещё сохраняется.
«После обеих вспышек были зафиксированы очень крупные выбросы плазмы, которые, однако, в обоих случаях были направлены не в Землю, а несколько вбок, — рассказал aif.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв. — Соответственно, ситуации, когда можно прямо сказать, что выброс летит на нас, нет. Требуется модельный расчет — заденет, не заденет. Пока это расчёт идёт, но не хватает данных. Поэтому риски мы пока не снимаем и более того, подтверждаем, что они сохраняются».
Основной интригой, по словам учёных, является то, выйдет ли звезда на вспышки уровня X, максимально сильные. Хотя пик активности пройден (он пришёлся на август 2024 года), фаза спада солнечного цикла обычно сопровождается рисками крупных вспышек и магнитных бурь.
«Пик активности, безусловно, пройден. Мы сейчас наблюдали вспышки уровня M8.4, а год назад, да что там год, ещё в октябре прошлого года, происходили магнитные бури после вспышек X8-X9, — объясняет ситуацию Сергей Богачёв. — Просто активность не падает мгновенно. Впереди ещё два-три активных года».
Эта стадия спада солнечной активности, по предварительной оценке, завершится только в районе 2030 года. А следующий пик наступит в 2034—2036 годах.
И, кстати, ожидается, что он будет сильнее нынешнего.