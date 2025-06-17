Земля спасается чудом. Солнце всё ещё «огрызается» мощными взрывами

«После обеих вспышек были зафиксированы очень крупные выбросы плазмы, которые, однако, в обоих случаях были направлены не в Землю, а несколько вбок, — рассказал aif.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв. — Соответственно, ситуации, когда можно прямо сказать, что выброс летит на нас, нет. Требуется модельный расчет — заденет, не заденет. Пока это расчёт идёт, но не хватает данных. Поэтому риски мы пока не снимаем и более того, подтверждаем, что они сохраняются».