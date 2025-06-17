В Красноярском крае родители назвали дочь в честь героини сериала

Об этом сообщили в краевом агентстве ЗАГС.
Супруги из Нижнего Ингаша выбрали для своей новорожденной дочери оригинальное имя. Елена и Иван решили назвать свою девочку Самантой, что переводится как «слушательница Бога» или «та, кто слушает Господа».
По словам отца, именно он предложил это имя, вдохновившись героиней популярного сериала «Звездные врата».
«Имя звучит мелодично и мягко, оно привлекательно и современно», — добавили супруги.
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