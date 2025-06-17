«Посмотрим, что получится». Лукашенко сказал, что в Беларуси осуществят эксперимент среди губернаторов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси проведут кадровый эксперимент среди руководителей областей, пишет БелТА.
Так, на семинаре-совещании в Минском районе белорусский лидер обратил внимание на то, что в сельхозотрасли Беларуси пока не везде достаточно дисциплины. Но еще он заметил, что сегодняшний состав глав облисполкомов уже наполовину состоит из не аграриев. Однако, с другой стороны, нынешние губернаторы «прошли через центр», занимая высокие посты, в том числе в энергетике и даже силовых структурах.
Поэтому Лукашенко рассчитывает, что во главе областей данные руководители также поспособствуют тому, чтобы был поднят уровень дисциплины. К тому же специалистов аграрного профиля в регионах достаточно, но есть проблема, которую озвучил глава страны.
— Специалистов у нас много. Пока хромает организация, — пояснил он.
Поэтому Александр Лукашенко рассчитывает изучить результат кадрового эксперимента.
— Посмотрим, что из этого кадрового эксперимента получится, — уточнил лидер страны.
А резюмируя, белорусский президент заявил, что в стране все делают правильно, однако не хватает дисциплины.
— Все делаем правильно. Но иногда делаем медленно, а иногда не делаем вообще. Исполнительская дисциплина — вопрос номер один, — заключил президент.
Ранее Александр Лукашенко сказал, что недоволен тем, что кандидатов на высокие должности находят не сразу.
Кроме того, президент сказал чиновникам, что поступит по-военному: «Я решил поступить по-военному».
Еще глава страны сказал, какой области Беларуси нужна реанимация.