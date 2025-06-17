«Посмотрим, что получится». Лукашенко сказал, что в Беларуси осуществят эксперимент среди губернаторов

Так, на семинаре-совещании в Минском районе белорусский лидер обратил внимание на то, что в сельхозотрасли Беларуси пока не везде достаточно дисциплины. Но еще он заметил, что сегодняшний состав глав облисполкомов уже наполовину состоит из не аграриев. Однако, с другой стороны, нынешние губернаторы «прошли через центр», занимая высокие посты, в том числе в энергетике и даже силовых структурах.