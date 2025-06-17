Жители Самары могут бесплатно взять себе питомца — кошку или собаку

В Самаре работает приют для животных «Зооспасение». Все желающие могут взять себе домой понравившихся кошек или собак.
Приют работает в городе более 5 лет. За это время сотрудники спасли многие жизни бездомных животных, которые оказались брошенными на улице.
Организация содержит много крупных собак, которые подходят для охраны частных домов — алабаев, овчарок и т.д.
Все подробности о приюте есть в их группе Вконтакте.
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