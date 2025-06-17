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Жители Самары могут бесплатно взять себе питомца — кошку или собаку

В Самаре работает приют для животных «Зооспасение».

В Самаре работает приют для животных «Зооспасение». Все желающие могут взять себе домой понравившихся кошек или собак.

Приют работает в городе более 5 лет. За это время сотрудники спасли многие жизни бездомных животных, которые оказались брошенными на улице.

Организация содержит много крупных собак, которые подходят для охраны частных домов — алабаев, овчарок и т.д.

Все подробности о приюте есть в их группе Вконтакте.

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