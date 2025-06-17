За какие нарушения ПДД не будут штрафовать с первого раза: депутаты вводят новую норму в Административный кодекс

Однако каждый год система будет «перезагружаться». То есть если вы один раз нарушили и вас не наказали, или даже если наказали — в следующем календарном году у вас снова появится шанс избежать наказания при первом нарушении. Пока точно неясно, как именно будет вестись отсчёт: с начала календарного года или с момента первого зафиксированного нарушения — этот момент нуждается в дополнительном разъяснении.