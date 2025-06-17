За какие нарушения ПДД не будут штрафовать с первого раза: депутаты вводят новую норму в Административный кодекс

Ситуацию прояснил заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Рахим Хакимов. Он рассказал, какие именно правонарушения попадут под категорию «незначительных» и смогут завершиться лишь предупреждением.
Нововведение охватит нарушения, которые не несут серьёзной опасности для общества. Это использование телефона за рулём, просмотр видео с монитора во время движения, нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие страховки и нарушения ПДД пешеходами.
Если вы впервые нарушили одно из перечисленных правил, то вас не оштрафуют, а ограничатся письменным или электронным предупреждением. Однако такая «поблажка» будет действовать только один раз в год. Если в течение этого периода вы повторно нарушите те же или другие правила — штрафа избежать не удастся.
Однако каждый год система будет «перезагружаться». То есть если вы один раз нарушили и вас не наказали, или даже если наказали — в следующем календарном году у вас снова появится шанс избежать наказания при первом нарушении. Пока точно неясно, как именно будет вестись отсчёт: с начала календарного года или с момента первого зафиксированного нарушения — этот момент нуждается в дополнительном разъяснении.
Теперь водителям стоит быть особенно внимательными: система, по сути, вводит годичный «кредит доверия». Если не нарушили — хорошо. Нарушили — один раз простят. Но после этого за каждое нарушение придётся отвечать по всей строгости.
Авторы инициативы подчёркивают, что цель поправок — не ослабить дисциплину, а повысить правосознание и дать гражданам возможность исправиться без финансового давления при первом незначительном нарушении.
На данный момент документ одобрен в первом чтении нижней палатой парламента. Впереди ещё два чтения в нижней палате, затем закон должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом. Только после этого он вступит в силу.