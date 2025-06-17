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В Ростовской области продлили ограничения на пребывание в лесах

Заезжать на машинах в леса Ростовской области запрещено до 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 2 июля 2025 года продлили режим ограничения на пребывание в лесах. Решение минприроды региона напоминают донские власти.

В указанный период нельзя въезжать на территорию лесных участков. Исключения составляют только пожарные машины, а также транспорт оперативных, аварийно-спасательных служб и патрульных групп муниципалитетов.

Ранее в лесах Ростовской области усилили профилактику пожарной обстановки, в частности, за ситуацией следят с помощью 86 камер наблюдения, работают дежурные сотрудники ГАУ «Лес».

Напомним, в 90% случаев природные возгорания происходят из-за человеческого фактора. Жителей Дона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сообщить о лесном пожаре можно по телефону горячей линии лесной охраны.

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