В Ростовской области продлили ограничения на пребывание в лесах

В Ростовской области до 2 июля 2025 года продлили режим ограничения на пребывание в лесах. Решение минприроды региона напоминают донские власти.
В указанный период нельзя въезжать на территорию лесных участков. Исключения составляют только пожарные машины, а также транспорт оперативных, аварийно-спасательных служб и патрульных групп муниципалитетов.
Ранее в лесах Ростовской области усилили профилактику пожарной обстановки, в частности, за ситуацией следят с помощью 86 камер наблюдения, работают дежурные сотрудники ГАУ «Лес».
Напомним, в 90% случаев природные возгорания происходят из-за человеческого фактора. Жителей Дона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сообщить о лесном пожаре можно по телефону горячей линии лесной охраны.
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