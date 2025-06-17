В Госдуме приняли закон Башкирии о снижении стоимость дарения недвижимости между родственниками

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, с января прошлого года все сделки дарения между гражданами требуют обязательного нотариального удостоверения. Эта мера была введена для защиты граждан от мошеннических схем, когда люди могли лишиться жилья. Однако, по словам спикера, услуги нотариуса стоимостью 25−30 тысяч рублей создают финансовую нагрузку, особенно при внутрисемейных сделках с недорогим имуществом.