В Госдуме приняли закон Башкирии о снижении стоимость дарения недвижимости между родственниками

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий 50% скидку на нотариальные услуги при оформлении дарственных между близкими родственниками. Инициатива была внесена парламентом Башкирии совместно с депутатом Сарданой Авксентьевой от партии «Новые люди».
Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, с января прошлого года все сделки дарения между гражданами требуют обязательного нотариального удостоверения. Эта мера была введена для защиты граждан от мошеннических схем, когда люди могли лишиться жилья. Однако, по словам спикера, услуги нотариуса стоимостью 25−30 тысяч рублей создают финансовую нагрузку, особенно при внутрисемейных сделках с недорогим имуществом.
Парламентарий отметил, что депутаты Госдумы поддержали идею снижения тарифов для близких родственников. В настоящее время Комитет по бюджету и налогам рассматривает поправки к документу перед вторым чтением.
К близким родственникам, согласно Семейному кодексу Россиии, относятся родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.
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