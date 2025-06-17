В России создали программу для более точной и оперативной диагностики рака мозга

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выпускница инженерно-физического института биомедицины МИФИ Татьяна Кобякова разработала программу, которая поможет значительно оперативнее и точнее диагностировать наличие метастазов в головном мозге. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ядерного университета, в перспективе проект превратится в реальное решение для онкологии.
Кобякова создала компьютерный продукт, который сокращает время анализа МРТ-снимков головного мозга до пяти минут и повышает точность поставленного диагноза, в то время как традиционная диагностика метастазов в головном мозге значительно более длительная процедура: радиологи тратят до 40 минут на анализ одного МРТ-снимка, чтобы выявить и оценить опухоли. Мелкие очаги размером в несколько миллиметров часто остаются незамеченными, а человеческий фактор увеличивает риск ошибок. Между тем, метастазы в мозгу диагностируются у 20−40% онкологических пациентов. Они вызывают серьезные симптомы: головные боли, судороги, нарушения памяти и координации. Без своевременной диагностики они могут привести к тяжелым последствиям.
Программа, разработанная Кобяковой, использует нейронную сеть, которая автоматически выявляет и выделяет метастазы, включая самые мелкие. Система сравнивает снимки до и после лечения, отслеживает изменения опухолей и формирует отчеты, которые легко интегрируются с медицинскими системами или электронными картами пациентов. Это решение экономит время врачей, минимизирует ошибки и создает возможности для исследований, например, для изучения влияния доз облучения на контроль метастазов.
Автор планирует усовершенствование системы с добавлением большего количества данных для повышения точности, и внедрение ее в клиники по всей России. «Таких систем, заточенных только под опухоли мозга, еще не было. Был анализ изображений и сегментация опухолей, но никто не выводил статистику в зависимости от времени. А в онкологии важно видеть динамику. В этом сила моей программы. Она сейчас лицензируется и на коммерческой основе будет внедрятся в клиники», — рассказала Татьяна Кобякова.
Проект по автоматическому анализу МРТ-снимков с использованием искусственного интеллекта Татьяны Кобяковой стал призером на завершившемся недавно Всероссийском инженерном конкурсе, оператором которого выступает МИФИ. На этапе акселерации девушка сотрудничала с экспертами клиники «Деловой центр нейрохирургии», которые помогли адаптировать программу под требования клиник, а также предоставили снимки 600 пациентов для обучения нейросети. Тренинги и мастер-классы конкурса позволили доработать алгоритмы и подготовить систему к внедрению.