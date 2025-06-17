В России создали программу для более точной и оперативной диагностики рака мозга

Кобякова создала компьютерный продукт, который сокращает время анализа МРТ-снимков головного мозга до пяти минут и повышает точность поставленного диагноза, в то время как традиционная диагностика метастазов в головном мозге значительно более длительная процедура: радиологи тратят до 40 минут на анализ одного МРТ-снимка, чтобы выявить и оценить опухоли. Мелкие очаги размером в несколько миллиметров часто остаются незамеченными, а человеческий фактор увеличивает риск ошибок. Между тем, метастазы в мозгу диагностируются у 20−40% онкологических пациентов. Они вызывают серьезные симптомы: головные боли, судороги, нарушения памяти и координации. Без своевременной диагностики они могут привести к тяжелым последствиям.