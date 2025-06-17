«Это вопрос жизни и смерти». Лукашенко напомнил чиновникам о своих важных поручениях

Так, на семинаре-совещании в Минском районе глава страны напомнил о своих ранее данных поручениях. Речь идет о требовании изготовить белорусские прессы для заготовки сенажа и отечественные роботы для доения. Причем качество белорусских аппаратов должно быть не хуже зарубежных. Сейчас на совещании Лукашенко обратил внимание на важность выполнения данных поручений, назвав это вопросами жизни и смерти.