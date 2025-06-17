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«Это вопрос жизни и смерти». Лукашенко напомнил чиновникам о своих важных поручениях

Лукашенко назвал чиновникам два вопроса жизни и смерти.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил чиновникам о своих важных поручениях, сообщила пресс-служба президента.

Так, на семинаре-совещании в Минском районе глава страны напомнил о своих ранее данных поручениях. Речь идет о требовании изготовить белорусские прессы для заготовки сенажа и отечественные роботы для доения. Причем качество белорусских аппаратов должно быть не хуже зарубежных. Сейчас на совещании Лукашенко обратил внимание на важность выполнения данных поручений, назвав это вопросами жизни и смерти.

— Пресс надо сделать. Это вопрос жизни и смерти, — потребовал он.

Продолжая, Александр Лукашенко заметил, что качество техники влияет на качество кормов, что в свою очередь отражается на здоровье скота.

Говоря также о роботах для доения, белорусский лидер заметил, что видит в этом перспективу, в том числе, исходя и из проблемы дефицита кадров на селе. К тому же данный вопрос отразится и на эффективности производства.

Между тем Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси осуществят эксперимент среди губернаторов: «Посмотрим, что получится».

Кроме того, президент сказал чиновникам, что поступит по-военному: «Я решил поступить по-военному».